Fenerbahçe, bu sezon ilk kez derbi kaybetti

Bu sezon büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Kanarya, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Beşiktaş’a karşı 3-2 ve 1-0’lık skorlarla hanesine 6 puan yazdıran Fenerbahçe , Trabzonspor’u da evinde 1-0, deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Tedesco’nun öğrencileri Kadıköy’de Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Turkcell Süper Kupa finalinde de rakibine 2-0’lık üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, bu akşamki sonuçla 67 puanda kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 7’ye yükseldi.

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta RAMS Başakşehir’i konuk edecek.