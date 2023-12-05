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Fenerbahçe bu sezona damga vurdu

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna damga vuran takım oldu. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon 25 resmi maçta 67 gol atılırken, 19 farklı futbolcudan skor katkısı alındı.

Fenerbahçe bu sezona damga vurdu

bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 67 gol kaydederken kadrosunda bulunan 19 farklı futbolcudan skor katkısı aldı.

37 golle 'in en çok skor üreten takımı olan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.  

Takımın bu konudaki liderleri ise toplamda 43 gol, 28 asiste imza atan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oldu.


  • Dzeko 13 gol - 6 Asist
  • Szymanski 10 gol - 9 Asist
  • Tadic 10 gol - 7 Asist
  • İrfan Can Kahveci 10 gol - 6 Asist

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