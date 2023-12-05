Fenerbahçe bu sezona damga vurdu

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 67 gol kaydederken kadrosunda bulunan 19 farklı futbolcudan skor katkısı aldı.
37 golle Süper Lig'in en çok skor üreten takımı olan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.
Takımın bu konudaki liderleri ise toplamda 43 gol, 28 asiste imza atan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oldu.
- Dzeko 13 gol - 6 Asist
- Szymanski 10 gol - 9 Asist
- Tadic 10 gol - 7 Asist
- İrfan Can Kahveci 10 gol - 6 Asist
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