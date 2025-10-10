Fenerbahçe, büyük fırsatın peşinde: Taraftarın sevgilisi olmuştu!

BAYERN'DE OPERASYON Sky'ın haberine göre Bayern Münih, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marc Guehi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Alman kulübünün İngiliz futbolcu için özellikle çaba gösterdiğine vurgu yapılırken, sportif direktör Max Eberl'in oyuncuya büyük hayranlık duyduğu kaydedildi. Bayern Münih'in, Guehi'nin temsilcileriyle görüşmelere şimdiden başladığı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe , milli araya moralsiz girmişti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar ile arasında 6 puan fark bulunan sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için de çalışmalar hız kazandı.

Haberin devamında Bayern Münih'te Dayot Upamecano ve Kim Min-Jae ikilisinden birinin takımdan ayrılmasının yüksek ihtimalli olduğu aktarıldı. Upamecano ile sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü belirtilirken, Kim'in takımdan ayrılma olasılığına daha sıcak bakıldığı belirtildi.

Bayern Münih'te Kim Min-Jae, Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesinde takım arkadaşı Luis Diaz ile ısınma hareketlerini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE FIRSAT PEŞİNDE

Bayern Münih'in Guehi ile anlaşma sağlaması durumunda Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi ya da sezon sonunda Kim Min-Jae'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ



2021/22 sezonunda Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro karşılığında gelen Güney Koreli stoper, aynı sezonun sonunda 19 milyon euro'ya Napoli'nin yolunu tutmuştu.



1 sezon da Napoli'de geçiren Kim, 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e imza atmıştı.



28 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmişti.