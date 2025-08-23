Fenerbahçe büyük rövanş öncesi moral arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk iç saha maçında bugün Kocaelispor'u ağırlıyor.



Geçen hafta Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrılan, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yla da 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler, rövanş öncesi 3 puan alarak moral bulmak istiyor.



Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Becao ve Cenk Tosun'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Oosterwolde Kocaelispor karşısında görev yapamayacak.



Jose Mourinho'nun takımını sahaya; İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Nene ve En Nesyri onbiriyle sahaya sürmesi bekleniyor.



Kocaelispor'da ise kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Wieteska forma giyemeyecek.



Chobani Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.