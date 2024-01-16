Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile anlaştı

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından stoper transferinde önemli bir hamleye daha hazırlanıyor.

Atletico Madrid'de istikrar yakalayamayan Çağlar Söyüncü, EURO 2024 öncesinde düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

27 yaşındaki savunmacıyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İspanyol kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN DE TALİP



Çağlar'la İtalya'dan Roma ve İngiltere'den Fulham da ilgileniyor.

Bu sezon 9 maçta 212 dakika süre alabilen milli stoper, geçtiğimiz yaz Leicester'dan Atletico Madrid'e bonservissiz transfer olmuştu.