Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
21. DAKİKA - RİZESPOR 3. GOLE YAKLAŞTI
Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu İrfan Can Eğribayat çıkardı.
14. DAKİKA - GOL
Çaykur Rizespor'da Ali Sowe yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.
7. DAKİKA - GOL
Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti.
CANLI ANLATIM
Mücadele Çaykur Rizespor'un santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
4 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, Dominik Livakovic bu maçta kadroda yer almıyor.
İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
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