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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

21. DAKİKA - RİZESPOR 3. GOLE YAKLAŞTI

Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu İrfan Can Eğribayat çıkardı.

14. DAKİKA - GOL

Çaykur Rizespor'da Ali Sowe yeniden sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi.

7. DAKİKA - GOL

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM

Mücadele Çaykur Rizespor'un santrasıyla başladı.

, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, Dominik Livakovic bu maçta kadroda yer almıyor.

İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe 

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