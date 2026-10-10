Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı, kalesini yine gole kapattı

FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe 'de Milan Skriniar ve Nathan Ake maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Milan Skriniar maçın ardından, "Zor bir maçtı. Burada hep böyle oluyor. Geçen sezonki maçı da hatırlıyorum. Bana göre maça iyi başladık. Daha fazla gol de bulabilirdik. Ama önemli olan galibiyet. Şimdi dinlenip önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Yayıncı kuruluş muhabirinin maç takvimi hakkındaki sorusuna da Skriniar şu cevabı verdi: "Çok zor bir periyottayız ama bizim işimiz bu. Milli takım, Fenerbahçe. Maçlar üst üste geliyor. Zaten kendimi iyi hissediyorum. Dolayısı ile bu benim için de iyi bir şey. Amacım her zaman sahada en iyisini yapmak."

AKE: GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR

Nathan Ake de Fenerbahçe'nin son 3 lig maçında gol yememesi ile ilgili soruya "Bizim için önemli bir not. Zaten ön tarafta fazlasıyla yetenekli oyuncu var. Ama buna defans olarak bakmamalıyız. Takım olarak savaşıyoruz. Ayrıca bugün Ederson da iyi oynadı. Her ne kadar rakibe pozisyon versek de ben performanstan memnunum" dedi.

Ake maçlar dışında da defans oyuncuları olarak sürekli konuştuklarını ve güçlü bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü geliştirmeliyiz? diye konuşuyoruz. Beraber acı çekiyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Ama geliştirmemiz gereken noktalar da var" diye konuştu.