Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı, kalesini yine gole kapattı
10.10.2026 13:51
Son Güncelleme: 10.10.2026 21:36
Asensio golle döndü.
Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yendi ve Aston Villa maçı öncesi moral depoladı. Goller Asensio, İrfancan ve Oğuz Aydın'dan geldi.
Süper Lig'deki son rakibi Eyüpspor'u 8-0 yenen sarı lacivertliler Çaykur Rizespor karşısında da farklı kazanarak taraftarını sevindirdi: 3-0. Fenerbahçe ligdeki son 3 maçında da gol yemedi.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Kanarya, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rize'de ise son 7 maçın tamamını kazandı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 26 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
İrfancan mükemmel bir gol attı.
ASENSİO GOLLE GERİ DÖNDÜ
22 Ağustos'taki Konyaspor maçında sakatlanan Asensio iyileşti ve 49 gün sonra ilk 11'deki yerine döndü. Teknik direktör İsmail Kartal da Asensio'nun tamamen düzeldiğini ve hazırlık maçında da iyi bir görüntü verdiğini belirterek, "İdmanlarda da çok iyi çalıştı" dedi.
İRFANCAN KAHVECİ ZİRVEDE
Fenerbahçe'nin 2. golüne imza atan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan futbolcu unvanına sahip.
Sarı-lacivertli oyuncu, lig kariyeri boyunca ceza sahası dışından tam 21 gol kaydederek bu alanda zirveye yerleşti.
Fenerbahçeli futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Nathan Ake maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Milan Skriniar maçın ardından, "Zor bir maçtı. Burada hep böyle oluyor. Geçen sezonki maçı da hatırlıyorum. Bana göre maça iyi başladık. Daha fazla gol de bulabilirdik. Ama önemli olan galibiyet. Şimdi dinlenip önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.
Yayıncı kuruluş muhabirinin maç takvimi hakkındaki sorusuna da Skriniar şu cevabı verdi: "Çok zor bir periyottayız ama bizim işimiz bu. Milli takım, Fenerbahçe. Maçlar üst üste geliyor. Zaten kendimi iyi hissediyorum. Dolayısı ile bu benim için de iyi bir şey. Amacım her zaman sahada en iyisini yapmak."
AKE: GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR
Nathan Ake de Fenerbahçe'nin son 3 lig maçında gol yememesi ile ilgili soruya "Bizim için önemli bir not. Zaten ön tarafta fazlasıyla yetenekli oyuncu var. Ama buna defans olarak bakmamalıyız. Takım olarak savaşıyoruz. Ayrıca bugün Ederson da iyi oynadı. Her ne kadar rakibe pozisyon versek de ben performanstan memnunum" dedi.
Ake maçlar dışında da defans oyuncuları olarak sürekli konuştuklarını ve güçlü bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü geliştirmeliyiz? diye konuşuyoruz. Beraber acı çekiyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Ama geliştirmemiz gereken noktalar da var" diye konuştu.