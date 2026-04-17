CANLI | Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında

Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa liderlik için sahaya çıktı.

Sarı lacivertliler 30. hafta maçında Çaykur Rizespor 'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanan maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

Domenico Tedesco'nun ekibi kazanması halinde Galatasaray'ın 1 puan önüne geçecek.



Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor futbolcuları, sahaya ortak pankartla çıktı.

Pankartta, "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır." ifadeleri yer aldı.

EKSİKLER

Sarı lacivertlilerde henüz hazır olmayan Marco Asensio kadroda yok. Sakatlığı süren Edson Alvarez ile kart cezalısı Jayden Oosterwolde de forma giyemiyor.

7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 7 isim ceza sınırında. Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Guendouzi, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.