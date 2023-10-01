Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.



Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.



Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İLK 11



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.



Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.