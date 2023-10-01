Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 7. hafta)

Fenerbahçe, bugün taraftarı önünde Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon galibiyetlerine devam eden Fenerbahçe, bugün sahasında yine kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

HEDEF RİZESPOR ENGELİNİ AŞMAK İSTİYOR



Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko



CENGİZ VE EMRE MOR YOK



Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.



Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.