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Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 7. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de galibiyet serilerine devam eden Fenerbahçe bugün kazandığı taktirde 7'de 7 yaparak liderliğini koruyacak. Heyecan dolu maç öncesinde Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 7. hafta)

, bugün taraftarı önünde Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon galibiyetlerine devam eden Fenerbahçe, bugün sahasında yine kazanmak için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol 'in 7. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 7. hafta) - 1

HEDEF RİZESPOR ENGELİNİ AŞMAK İSTİYOR

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

CENGİZ VE EMRE MOR YOK

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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