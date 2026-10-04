Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
04.10.2026 15:02
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi hazırlıklar başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcular yenilenme ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Dün akşam oynanan Turan Tovuz maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.