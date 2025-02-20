Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını duyurdu
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu.
Sarı-lacivertliler milli oyuncunun 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2025
Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcumuza sağlık kontrolleri… pic.twitter.com/RyHd0bjc5u
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