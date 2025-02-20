Fenerbahçe Cengiz Ünder'in ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe'de bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertliler milli oyuncunun 1 Temmuz 2025 tarihine kadar MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir."

