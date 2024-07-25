Fenerbahçe Cengiz Ünder'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe'de UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Cengiz Ünder'in bonservisi belli oldu.

Milliyet'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu Serie A ekipleri Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdiği iddia edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin olası bir satıştan 10 milyon euroluk bir bonservis beklediği kaydedildi.

Sarı-lacivertli formayla 33 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.