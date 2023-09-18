Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağlık durumunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cengiz Ünder'in sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yapıldı.

2. DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli ekibin yaptığı duyuruda "Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.