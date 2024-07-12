Fenerbahçe, Cenk Tosun'la anlaştı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor.



Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

MALİYETİ



Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.



Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euroya Everton'a giden Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.