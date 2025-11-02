Fenerbahçe cephesi iddialı: "Galatasaray'ı yeneceğiz, şampiyonluğun en büyük adayıyız"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, zirveyle aradaki puan farkının kapanacağını dile getirdi.



Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Ertan Torunoğulları, kendileri adına iyi bir sonuç yaşandığını söyledi.



Futbol olarak çok iyi olmasa da takımın kazanma alışkanlığı açısından önemli bir sonuç olduğunu anlatan Torunoğulları, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen ve Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor maçlarında da galibiyetle ayrılarak milli araya mutlu girmek istediklerini belirtti.



"FENERBAHÇELİLERİ GÜLDÜREREK DEVAM EDECEĞİZ"



Maçta galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran'a değinen Torunoğulları, "Jhon Duran'la ilgili birçok senaryo ve hikaye yazıldı. Bugün Duran'ın ne kadar kaliteli ve özel bir oyuncu olduğunu gördük. Milli aradan sonra özellikle izlemekten keyif alacağımız bir Jhon Duran olacak. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen ve bugün statta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe taraftarı bir olduğu zaman aşamayacağı bir şey yok. Başkanımızın daha önce dediği gibi, gülmeyen bütün Fenerbahçelileri güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'I KADIKÖY'DE YENECEĞİZ"



Aralık ayında oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ertan Torunoğulları, maç maç gitmenin daha doğru olduğunu kaydetti.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Viktoria Plzen ve bir sonraki hafta ligde oynanacak Kayserispor maçlarının önemli olduğunun altını çizen Torunoğulları, şöyle konuştu:



"Aralık ayına daha çok var. Ancak artık Kadıköy, sportif açıdan rakiplerin elini kolunu sallayıp gelip çıkacağı yer olmayacak. Biz Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz. Bunu da tüm taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Başkanımızın çok projesi var ama önceliği Samandıra'daki ölü toprağını atmak ve Kadıköy'ü de eski haline getirmektir. Samandıra'daki ölü toprağını kaldırdık, şimdi de sıra Kadıköy'de. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Kayserispor maçında da Kadıköy eski haline gelecektir."



"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"



Zirveyle aradaki puan farkının kapanacağına inandığını belirten Torunoğulları, "Bizim çok iyi bir takımımız var. Fark kapanır, daha çok maç var. Fenerbahçe her yerde şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız." açıklamasını yaptı.



Son olarak hakem Ali Yılmaz'la ilgili konuşan Torunoğulları, "Hakemin bugün aleyhimize de lehimize de hataları oldu. Genç bir hakem. Desteklemek lazım. Art niyetli olmadıkça hakemleri desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.