Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
19.03.2026 20:43
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Savino Del Bene ekibine altın sette kaybetti.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı.
Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)
Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)