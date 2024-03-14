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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. İşte ayrıntılar ve  ilk 11'ler...

Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkıyor.

Sarı lacivertliler, bu akşam Union Saint Gilloise'ı son 16 turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırlayacak.

Eşleşmenin ilk maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaja sahip konumda.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

İsmail Kartal'ın ekibinde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.

6 karşılaşmada 23 gol atan sarı lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka bugün TSİ 20.45'te başlayacak.

Maçı, Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert

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