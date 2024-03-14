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Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. İşte kritik mücadele öncesi son ayrıntılar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor (Muhtemel 11)

Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkıyor.

Sarı lacivertliler, bu akşam Union Saint Gilloise'ı son 16 turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırlayacak.

Eşleşmenin ilk maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaja sahip konumda.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

İsmail Kartal'ın ekibinde Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Kent, Szymanski, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.

6 karşılaşmada 23 gol atan sarı lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka bugün TSİ 20.45'te başlayacak.

Maçı, Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

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