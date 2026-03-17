Fenerbahçe çıkış arıyor, Kadıköy'de 3 eksik

17.03.2026 11:35

Fenerbahçe çıkış arıyor, Kadıköy'de 3 eksik
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe son maçında Karagümrük'e 2-0 yenildi

Batuhan Durmuş

Fenerbahçe puan kayıplarının ardından yeniden çıkış arıyor. Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü konuk edecek.

Fenerbahçe son 4 haftada kaybettiği 7 puanın ardından beyaz sayfa açmanın peşinde.

 

Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tedavisi sona eren Talisca takım döndü.

 

3 İSİM YOK

 

Tedavileri süren Semedo, Alvarez ve Çağlar kadroda olmayacak.

 

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı konuk ekip ise 4 haftalık galibiyet hasretine cuma günü Antalyaspor deplasmanında nokta koydu.

 

Chobani Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif.