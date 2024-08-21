Fenerbahçe, Cristian Medina'yı bitiriyor

Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bitiriyor.



Arjantin devi Boca Juniors, 22 yaşındaki futbolcu için 13 milyon 500 bin euro talep ediyor. Fenerbahçe yönetimi rakamı düşürmek için pazarlık halinde.

BOCA FORMASIYLA 150 MAÇ



Medina genç yaşına rağmen altyapısından yetiştiği Boca formasıyla 150 maça çıktı, 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Medina ile Fred'i yedeklemeyi planlayan sarı lacivertliler, bir yandan da 6 numara için arayışlarını sürdürüyor.

Süper Lig'de transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.