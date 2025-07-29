Fenerbahçe, Damien Comolli'nin 40 milyon euro'luk engeline çözüm buldu: Takas!

Yeni sezon çalışmalarına devam eden ve Portekiz kampının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe 'de transfer için gaza basıldı. 6 Ağustos'taki Feyenoord maçına en az iki ismi yetiştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündeminde orta saha transferi de bulunuyordu.

Fichajes'in haberine göre Damien Comolli'nin genel direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilere karşı tok satıcıyı oynuyor.

40 MİLYON EURO



Haberin devamında Juventus'un, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 40 milyon euro talep ettiği ve bu bedelin Fenerbahçe'ye yüksek geldiği kaydedildi.

TAKAS TEKLİFİ: AMRABAT



Sarı - lacivertlilerin ise transferde çözüm olarak Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan Juventus'a takas teklifinde bulunacağı iddia edildi.



Ayrıca Douglas Luiz'in Juventus'ta satılabilecek oyuncular arasında yer aldığı ancak kulübün bu konuda aceleci davranmadığı aktarıldı.

51 MİLYON EURO'YA GELDİ



Juventus'a geçtiğimiz sezonun başında 51 milyon 500 bin euro'luk bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan kulübünde 27 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı üretemedi.