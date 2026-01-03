Fenerbahçe de istedi, Trabzonspor bitiriyor! 3. Lig'den geliyor

TRABZONSPOR GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek kulüpten bilgi alırken, Trabzonspor ise daha hızlı hareket edip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi, para ve oyuncu paketinden oluşan bir teklif sundu. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da değerlendirmek için süre talep etti.

KISA SÜREDE RESMİYETE DÖKÜLECEK

Yeşil-kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantının ardından nihai kararı vermesi beklenirken, tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor.

Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt’un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği ifade edildi.