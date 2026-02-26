Fenerbahçe denedi ama olmadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti
26.02.2026 21:54
Son Güncelleme: 27.02.2026 00:58
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı mağlup etmesine rağmen toplam skorda geride kaldı ve turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
City Ground'da oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Hudson-Odoi'den geldi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 4-2'lik üstünlük kuran Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun ilk golündeki vuruş anı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
NOTTINGHAM FOREST 1-2 FENERBAHÇE
TUR SKORU: 4-2
1' Maç başladı.
17' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere gitti.
22' GOOLL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sarı-lacivertlilerde Sidiki Cherif, Oğuz Aydın'ın pasıylas rakip yarı alana geçti. Cherif, 2'ye 1 pozisyonda Kerem'e pasını attı. Milli futbolcu, kontrolü sonrası düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
40' Nottingham Forest'ta Lucca, İsmail Yüksek'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45+1' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı! Nottingham Forest ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Kerem'in dokunuşuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif'in şutu kaleciden döndü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
46' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
48' GOOLL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.
62' Fenerbahçe'de Marco Asensio, Oğuz Aydın'ın yerine oyuna dahil oldu.
68' Maalesef top ağlarda... Sağ kanattan gelişen Nottingham atağında arka direğe yapılan ortada topla buluşan Hudson-Odoi, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 2-1'e geldi.
İki takım oyuncularının mücadelesi.
FENERBAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadrosunda 5'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı kaleci Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle değerlendiremedi.
Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle maçta faydalanamayan Tedesco, Anthony Musaba'yı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadrosuna yazamadı.
Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio'yu yedek soyunduran genç teknik adam, söz konusu karşılaşmadan Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ise sahaya sürdü.
40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ilk 11'de değerlendirdi.
Nottingham Forest karşısında kalede Tarık Çetin'i görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi oynatan Tedesco, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Cherif Sidiki'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Marco Asensio, Levent Mercan, Nelson Semedo, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
STOPERDE GUENDOUZI TERCİHİ
Domenico Tedesco, savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Matteo Guendouzi'yi tercih etti.
Savunmacılar Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu bölgede sorun yaşayan Tedesco, orta saha oyuncusu Guendouzi'yi defans hattına çekti.
Fenerbahçe'de Matteo Guendozi, sakatlıkları bulunan oyuncuların fazlalığı nedeniyle stoperde görev aldı.
7 EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.
Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.
BROWN, YAKLAŞIK 2 BUÇUK AY SONRA
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2 buçuk ay sonra formasına kavuştu.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra görev aldı.
Fenerbahçeli Archie Brown.
ASENSIO DİNLENDİRİLDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncusu Marco Asensio'yu dinlendirmeyi tercih etti.
Sezon başından itibaren üst düzey performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında dinlendirilmiş diğer müsabakalarda ise forma giymişti.
Tedesco, 3-0'lık ilk maçın rövanşında yıldız oyuncusunu yedek soyundurdu.
ALTYAPIDAN 4 İSİM KADRODA
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroda değerlendirdi.
Tedesco, altyapıdan 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki kaleci Hulusi Ceylan, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen'i yedek soyundurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmada oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
İLK 11'LER
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.