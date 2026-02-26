Fenerbahçe denedi ama olmadı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne veda etti

FENERBAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadrosunda 5'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı kaleci Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle değerlendiremedi.

Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle maçta faydalanamayan Tedesco, Anthony Musaba'yı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadrosuna yazamadı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio'yu yedek soyunduran genç teknik adam, söz konusu karşılaşmadan Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ise sahaya sürdü.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ilk 11'de değerlendirdi.

Nottingham Forest karşısında kalede Tarık Çetin'i görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi oynatan Tedesco, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Cherif Sidiki'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Marco Asensio, Levent Mercan, Nelson Semedo, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen ise yedek soyundu.