Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.



2 EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.



DEPLASMANLARDA GOL YEMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.



Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı.



Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.



KAZANIRSA REKORUNU EGALE EDECEK



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak.



Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak.



Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.