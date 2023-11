Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti

TEK GOL BATSHUAYI'DEN GELDİ



Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Nordsjaelland karşısında takımının tek golünü atarken, bu sezon Avrupa'daki beşinci golünü kaydetti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde forma giydiği 5 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan Batshuayi, grup maçlarında ise üç kez fileleri havalandırdı.



İstanbul'da oynanan maçlarda Nordsjaelland ve Ludogorets karşısında gol atma başarısı gösteren 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka deplasmanında attığı golle gruplarda üçüncü kez gol sevinci yaşadı.



İRFAN CAN KAHVECİ TRİBÜNLERE TEPKİ GÖSTERDİ



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.



İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.



Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.



FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI



​​​​​​​Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.



Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.