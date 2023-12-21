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Fenerbahçe derbi öncesi 2 oyuncusunu kaybetti

Fenerbahçe'de, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe derbi öncesi 2 oyuncusunu kaybetti

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin (3) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ev sahibinde Gökhan Sazdağı'nın 90+10. dakikada kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı giderken, hakem Küçük, Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Böylece Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Müsabakayı 4-3 kazanan Fenerbahçe, puanını 43'e yükseltirken maçı da 9 kişi tamamladı.

Fenerbahçe derbi öncesi 2 oyuncusunu kaybetti - 1

BU SEZONKİ 4. KIRMIZI KART

Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarında kırmızı kart gördü.

Kayserispor mücadelesinde de Fred ile Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin ligde bu sezon gördüğü kırmızı kart sayısı 4'e çıktı.

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