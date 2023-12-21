Fenerbahçe derbi öncesi 2 oyuncusunu kaybetti: Fred, Süper Kupa'da oynayabilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin (3) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Müsabakanın uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI
Ev sahibinde Gökhan Sazdağı'nın 90+10. dakikada kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı giderken, hakem Küçük, Mert Hakan Yandaş'a ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Böylece Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Müsabakayı 4-3 kazanan Fenerbahçe, puanını 43'e yükseltirken maçı da 9 kişi tamamladı.
BU SEZONKİ 4. KIRMIZI KART
Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Yüksek, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor maçlarında kırmızı kart gördü.
Kayserispor mücadelesinde de Fred ile Mert Hakan Yandaş, kırmızı kart görürken Fenerbahçe'nin ligde bu sezon gördüğü kırmızı kart sayısı 4'e çıktı.
FRED, SÜPER KUPA'DA OYNAYABİLECEK Mİ?
Galatasaray ile 24 Aralık Pazar günü oynanacak Süper Lig derbisinde Brezilyalı yıldız forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında da forma giyemecek. Tecrübeli oyuncuya 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.
KURALLAR NE DİYOR?
(6) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.
(7) Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.
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