Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı: Gaziantep'te farklı galibiyet!

Trendyol Süper Lig 'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81 ve 88. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Gaziantep FK'da Abenna, 86. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından Fenerbahçe , puanını 22'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 17 puanla 6. basamakta yer buldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Alanyaspor deplasmanında puan arayacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

GAZİANTEP FK 0-4 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

5' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Gaziantep FK yarı alanının sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortası savunmadan sekti ve penaltı noktasının üzerine düştü. Youssef En-Nesyri, tek vuruşla hiç bekletmeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

﻿6' Fenerbahçe'de Archie Brown, Perez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' Fenerbahçe gole yaklaştı! Marco Asensio, orta alandan getirdiği topu sol kanattaki Archie Brown ile buluşturdu. İngiliz futbolcunun ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

19' DİREK! Fenerbahçe atağında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan En-Nesyri'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.

22' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Orta alanda kazandığı topla hızlanan İsmail Yüksek, ara pasıyla savunma arkasına sarkan Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcu da ceza sahasına girer girmez içeriye çevirdiği topla En-Nesyri'yi buluşturdu. Kale önünde ayak içi vuruşunu yapan En-Nesyri, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0!

﻿40' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Archie Brown'un rakip yarı alanın solundan kullandığı taç atışıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girdi.

43' Fenerbahçe'de Milan Skriniar, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

54' Gaziantep FK tehlikesi! Sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Lungoyi'nin şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

55' Fenerbahçe'de Edson Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu çıktı, Fred ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

57' Fenerbahçe çok etkili geldi! Hızlı hücumda topla birlikte hareketlenen Nene'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Asensio'nun şutunu kaleci çıkardı.

60' Fenerbahçe'de Brown ve Asensio'nun yerine Szymanski ve Levent Mercan oyuna dahil oldu.

66' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı! Ederson'un uzun topunda savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, kalecinin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruş yaptı. Top kaleye doğru yönelirken, çizgide Kevin Rodrigues çıkardı ve meşin yuvarlak taca gitti.

72' Gaziantep FK'da Sorescu ve Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

81' GOL! Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı! Kazanılan frikikte topun başına geçen Anderson Talisca, direkt kaleye vurdu ve ağları sarsarak skoru 3-0'a getirdi.

86' KIRMIZI KART! Gaziantep FK'da Abenna, Talisca'ya yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla birlikte direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

88' GOL! Fenerbahçe 4-0 önde! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın sert şutu ağlarla buluştu ve fark 4'e çıktı.