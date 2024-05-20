Fenerbahçe, derbi zaferiyle şampiyonluk yarışına 'devam' dedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Şampiyonluk şansını son haftaya taşıması için mutlak galibiyetle sahadan ayrılmak zorunda olan sarı-lacivertli ekip, 21'inci dakikada Alexander Djiku'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 71'inci dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde de rakibine gol şansı tanımayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk sıradaki Galatasaray, 99 puanda kalırken; Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti. Bu sonucun ardından rakibinden ikili averajı da alan sarı-lacivertliler, son haftaya umutlu girdi.



FENERBAHÇE, RAMS PARK'TA YİNE 10 KİŞİ KALDI



Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada da mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. 2021/2022 sezonunda oynanan karşılaşmada 82'nci dakikada Marcel Tisserand kırmızı kart görmüş ve sarı-lacivertli ekip, o karşılaşmayı 90+4'üncü dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 2-1 kazanmıştı. 2022/2023 sezonunda oynanan maçta ise 61'inci dakikada Luan Peres kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Bu karşılaşmadan Galatasaray, 3-0 galip ayrılmıştı.Son olarak ise dün oynanan karşılaşmada Alexander Djiku, 21'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, RAKİBİNİN ÜÇ SERİSİNE BİRDEN SON VERDİ



Derbi maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibinin süre gelen iki serisine son noktayı koydu. Süper Lig'de Fenerbahçe maçından önce son olarak 12'nci haftada Hatayspor'a kaybeden Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında son buldu. Ligde son 17 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında mağlup olunca bu seri de bitti. Ayrıca Ligde bu sezon iç sahada oynadığı 18 maçın tamamını kazanan Galatasaray, ilk mağlubiyetini de Fenerbahçe karşısında aldı ve sezonu iç sahada mağlubiyet almadan kapatma şansını kaybetti.

RAKİBİNE İSABETLİ ŞUT ŞANSI TANIMADI



Fenerbahçe, derbi karşılaşmasında 10 kişi kalmasına rağmen oynadığı futbol ile beğeni topladı. Sarı-lacivertli ekip, uzatma bölümüyle birlikte 80 dakika bir kişi eksik mücadele ettiği maçta rakibine isabetli şut şansı vermedi. Fenerbahçe, karşılaşmada 1.41 xG (Gol beklentisi) ile yaratırken, Galatasaray ise 0.67 ile maçı noktaladı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada en az şut çektiği maçı da Fenerbahçe karşısında oynadı.



SEZONU DEPLASMANDA MAĞLUBİYET ALMADAN TAMAMLADI



Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında 1-0 galip gelerek bu sezon deplasmanlardaki namağlup serisini de sürdürdü. Ligde bu sezonki son deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, hanesine 1 galibiyet daha ekleyerek sezonu noktaladı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanlarda 16 galibiyet 3 beraberlik alarak 51 puan topladı ve 40 gol atarken kalesinde sadece 11 gol gördü.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN BİR İLK



Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Söyüncü, Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray karşısında da gol bularak üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerinde ilk defa üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi.



İSTANBULSPOR KARŞILAŞMASINDA 2 CEZALI



Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezasını tamamlayan Rodrigo Becao ise İstanbulspor karşısında takıma geri dönecek.



KARTAL: TÜRKİYE'NİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI KİM, HERKESE GÖSTERDİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla yaptığı konuşmalara dikkat çeken Kartal, gerçek şampiyonun kim olduğunu herkese gösterdiklerini belirtti. Her zaman dik durduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Hep dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese bunu gösterdik. Oyuncularımızın alnından öpüyorum" diye konuştu.



KOÇ: 6 DERBİNİN 4'ÜNÜ KAZANDIK AMA SİSTEMİ YENEMEDİK



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Emeği geçen bütün takımı tebrik eden Koç, "Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık. 1 beraberlik 1 de mağlubiyetimiz var ama sistemi yenemedik. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum, merak etmesinler sistemi yerle bir etmeye az kaldı" dedi.



DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK



Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun şampiyonu son hafta oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. 99 puanla ilk sırada yer alan Galatasaray, son hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında mağlup olması, kendilerinin ise İstanbulspor'u mağlup etmesi gerekiyor. Küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen İstanbulspor, 16 puanla son sırada yer alırken, Konyaspor ise 41 puan ve averajla 15'inci sırada bulunuyor. Küme düşme ihtimali bulunan Konyaspor'a Galatasaray karşısında alacağı 1 puan, ligde tutunması için yeterli olacak.