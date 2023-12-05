Fenerbahçe derbiye lider gidiyor

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.



Ülker Stadyumu'nda taraftarı önünde Nordsjaelland mağlubiyetini unutturan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (KK) ve Edin Dzeko kaydetti.Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu

Fenerbahçe, elde ettiği başarının ardından ligin 15'inci haftasındaki Beşiktaş derbisine odaklandı. Çalışmalarına ara vermeden başlayacak olan sarı-lacivertli ekip, 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

CRESPO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, sakatlığının ardından oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maçta Crespo sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 58'inci dakikada kendisini yere bırakan Crespo'nun tedavisi saha içinde yapıldı. Ardından oyuna devam etmek isteyen Portekizli futbolcu, 63'üncü dakikada kendisini yeniden yere bıraktı. Crespo mücadeleye devam edemezken 65'inci dakikada yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

SZYMANSKI LİGDE 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde 6, Avrupa'da 3 gol atma başarısı gösterirken 6 da asist yaptı. Szymanski, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol kaydedememişti.

İRFAN CAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, gol katkısı vermeye devam etti. Ligde geride kalan maçlarda 5 gol ve 3 asist başarısı gösteren milli futbolcu, Avrupa'da da 4 gol kaydederken 2 asist yaptı. İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçının 42'nci dakikasındaki golüyle ligde 6'ncı golüne ulaştı.