Fenerbahçe derbiye tam kadro çıkacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev derbi öncesinde Fenerbahçe'de moraller yerinde. Avrupa'da ve ligde kazanan sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadro olması bekleniyor.

Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.



Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.



Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.