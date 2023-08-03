Fenerbahçe Diego Rossi'nin ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Diego Rossi'ye teşekkürlerimizle" başlıklı paylaşımda, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, futbolcularımızdan Diego Rossi, MLS ekibi Columbus Crew SC'ye transfer olmuştur. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında formamızı giyen Diego Rossi'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Fenerbahçe, Rossi'den gelecek geliri KAP'a bildirdi.



KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.