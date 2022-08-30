Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi B Grubu)

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.



UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşen Fenerbahçe'nin maç fikstrü açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına 8 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'nin maçı saat 19.45'te başlayacak.



Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubundaki maç programı şu şekilde:



8 Eylül 2022 Perşembe



Fenerbahçe-Dinamo Kiev

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45



15 Eylül 2022 Perşembe



Rennes-Fenerbahçe

Roazhon Park / TSİ 22.00



6 Ekim 2022 Perşembe



Fenerbahçe-AEK Larnaca

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 22.00



13 Ekim 2022 Perşembe



AEK Larnaca–Fenerbahçe

AEK Arena / TSİ 19.45



27 Ekim 2022 Perşembe



Fenerbahçe-Rennes

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45



3 Kasım 2022 Perşembe



Dinamo Kiev- Fenerbahçe

Cracovia Stadı / TSİ 23.00

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek.



Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.



UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.



Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.