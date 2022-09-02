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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup maçları)

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekimi sonrasında B Grubuna düşen temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fransa ekibi Rennes ve Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile eşleşmişti. Gruplarda ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini Kadıköy'de ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 11:29

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup maçları)

, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev karşısında galibiyet arayacak. UEFA Avrupa Ligi gruplarının belli olmasının ardından Fenerbahçe ilk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına 8 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'nin maçı saat 19.45'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup maçları) - 1 Bu yılın UEFA Avrupa Ligi grupları

GRUP MAÇLARI 8 EYLÜL'DE BAŞLIYOR!

UEFA Avrupa Ligi grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek.

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup maçları) - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B grubundaki maç programı şu şekilde:

8 Eylül 2022 Perşembe

Fenerbahçe-Dinamo Kiev
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

15 Eylül 2022 Perşembe

Rennes-Fenerbahçe
Roazhon Park / TSİ 22.00

6 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe-AEK Larnaca
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 22.00

13 Ekim 2022 Perşembe

AEK Larnaca–Fenerbahçe
AEK Arena / TSİ 19.45

27 Ekim 2022 Perşembe

Fenerbahçe-Rennes
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / 19.45

3 Kasım 2022 Perşembe

Dinamo Kiev- Fenerbahçe
Cracovia Stadı / TSİ 23.00

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi grup maçları) - 3

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.

UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.

Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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