Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz YIldırım sürprizi

Kızılhan, "Stadyumun adı, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi olacak. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başta Ali Koç olmak üzere yönetim tam kadro olarak yer aldı.

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ



Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merakla bekleniyordu.



Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, toplantıya aynı yat ile gitti.

Koç, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı.



SADETTİN SARAN DA KATILDI



Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gitti.