Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz YIldırım sürprizi
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Başta Ali Koç olmak üzere yönetim tam kadro olarak yer aldı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyumun yeni ismini duyurdu.
Kızılhan, "Stadyumun adı, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi olacak. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merakla bekleniyordu.
Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, toplantıya aynı yat ile gitti.
Koç, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı.
SADETTİN SARAN DA KATILDI
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gitti.
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