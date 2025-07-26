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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz YIldırım sürprizi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz YIldırım sürprizi

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Başta olmak üzere yönetim tam kadro olarak yer aldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyumun yeni ismini duyurdu. 

Kızılhan,  "Stadyumun adı, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi olacak. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ

Fenerbahçe eski başkanı 'ın toplantıya katılıp katılmayacağı merakla bekleniyordu.

Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.  Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, toplantıya aynı yat ile gitti. 

Koç, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı. 

SADETTİN SARAN DA KATILDI

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran da toplantı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gitti.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz YIldırım sürprizi - 1
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