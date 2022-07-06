Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Medina Havva Tatlıcan’dan tarihi başarı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin 15 yaşındaki sporcusu Medine Havva Tatlıcan, Optimist Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu.



Medine Havva Tatlıcan, 48 ülkeden 240 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kızlar kategorisinde bu başarıya ulaştı.

Fenerbahçe Spor Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Henüz genç yaşında Türk yelken tarihinde bir ilki başaran Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcumuz Medine Havva Tatlıcan’ı üstün başarısından dolayı tebrik eder, göğsümüzü kabartacak nice başarılara imza atmasını dileriz" denildi.

