Fenerbahçe Doğuş'un gurur gecesi: 7 sporcu 2024 Olimpiyatları'na kota aldı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı son dönemdeki başarılarını kutladı.



Türk yelkenciliğinin lokomotifi olan Sarı lacivertliler, Paris 2024 kotası alan 7 sporcuyu tüm şubenin katıldığı özel davette onurlandırdı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Ferit Şahenk, şube yöneticileri ve sporcuları tebrik etti.

NTV'ye konuşan Fenerbahçe Başkanı Koç, Doğuş Grubu'nun yelken sporuna desteğine dikkat çekerek, "Bu başarının altında yılların emeği, yılların yatırımı, yılların sabrı var. Ben öncelikle Selma hanıma ve Ferit beye Fenerbahçe'deki yelken başarısının mimarları olarak çok çok teşekkür etmek istiyorum. En kolay bizim işimiz. Onlar destekliyor, Selma hanım ve ekibi sporcuları buluyor, yetiştiriyor. Şubede mutlu sporcular var, bu başarıyı getirdi." şeklinde konuştu.

"HEM FENERBAHÇE'MİZE HEM MEMLEKETİMİZE OLAN KOŞTURMAMIZ DEVAM EDECEK"

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Şahenk, Türk yelkenciliği ve Fenerbahçe'ye katkılarının süreceğini söyleyerek, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ailesinin bir parçası olarak bir şeyler yapabilme fırsatını bizlere sunduğu için önce saygıdeğer başkanıma çok teşekkür ediyorum.

Sayın başkanın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sadece bir branşta değil, ne kadar birçok branşta önemli yerlerde olduğunu söylediği ve buranın bir spor kulübü olduğunun sahiden gerçekliğini gördük. Olimpiyatlara 7 sporcumuz gidecek, 8 sporcudan 7'si Fenerbahçemizden. İnşallah başarılı oluruz. Ama bizim yelken sporundaki hem Fenerbahçemize hem de memleketimize olan koşturmamız devam edecek.

Fenerbahçe'nin yelken şubesinden sorumlu yöneticisi Selma Altay Rodopman da, "8 sporcudan 7'sinin Fenerbahçe armasıyla milli takımda yer alacağını kutladığımız, 8 yılın sonunda bir kez daha bir araya geldiğimiz çok özel ve güzel bir gece." dedi.



Gecede, Fenerbahçe Kongre üyeliğinde 40 yılı geride bırakan Ferit Şahenk'e plaketi ve rozeti takdim edildi.

