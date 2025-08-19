NTV.COM.TR

Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi duyurdu: 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi transfer etti. Sarı-lacivertliler, Malili futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi duyurdu: 5 yıllık sözleşme

Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz"

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...