Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi duyurdu: 5 yıllık sözleşme
Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi transfer etti. Sarı-lacivertliler, Malili futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz"
