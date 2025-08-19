Fenerbahçe Dorgeles Nene'yi duyurdu: 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.



Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz"