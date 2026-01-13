Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için Arap Yarımadası'nda! N'Golo Kante adım adım Kadıköy'e geliyor

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek tarihinde dördüncü kez zafere uzanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler; şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.

Takviyelerine devam edecek olan Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için resmi teklif yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, bugün oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.