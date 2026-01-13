Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için Arap Yarımadası'nda! N'Golo Kante adım adım Kadıköy'e geliyor
13.01.2026 10:03
Son Güncelleme: 13.01.2026 10:11
NTV - Haber Merkezi
Transferde son olarak Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek tarihinde dördüncü kez zafere uzanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler; şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.
Takviyelerine devam edecek olan Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha geldi.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için resmi teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, bugün oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.
N'Golo Kante.
YÖNETİM, ARAP YARIMADASI'NA GİTTİ
Ayrıca Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in görüşmeleri devam ettirmek için bu sabah saatlerinde Arap Yarımadası'na gittiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Al-Ittihad ile 21 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 1 gol kaydetti ve bin 842 dakika süre aldı.
N'Golo Kante, dünyaca ünlü golcü Karim Benzema ile aynı takımda top koşturuyor.
DEV KUPALARA SAHİP
Kariyerinde Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad formalarını terleten deneyimli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı.
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nın sahibi olan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.
Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu bulunan Kante, Al-Ittihad ile 1 Suudi Arabistan Pro Lig zaferi yaşadı.