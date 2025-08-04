Fenerbahçe durmuyor: Kerem Aktürkoğlu sonrası Benfica'dan bir yıldız daha!

Yaz transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu transferi için geri sayıma geçildi.



Milli yıldızla anlaşan ve Benfica ile pürüzleri gidermeye çalışan Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinden istediği bir diğer futbolcu da belli oldu.

KEREM VE FLORENTINO



Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Florentino'yu da kadrosuna katmak istiyor.