Fenerbahçe durmuyor: Kerem Aktürkoğlu sonrası Benfica'dan bir yıldız daha!
Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin Benfica'dan istediği bir diğer isim de ortaya çıktı.
Yaz transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu transferi için geri sayıma geçildi.
Milli yıldızla anlaşan ve Benfica ile pürüzleri gidermeye çalışan Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinden istediği bir diğer futbolcu da belli oldu.
KEREM VE FLORENTINO
Gianluigi Longari'nin haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Florentino'yu da kadrosuna katmak istiyor.
30 MİLYON EURO
Haberin devamında Benfica'nın Portekizli futbolcu için kapıyı 30 milyon euro'dan açtığı yazıldı.
Florentino ile daha önce de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülmüştü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Benfica ile 45 maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol-1 asistlik bir performans sergilemişti.
KEREM'DE SON DURUM
Fenerbahçe, dün gece yaptığı girişim sonrası Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.
UÇAK KALKTI, EL SIKIŞILDI
Sarı-lacivertli kurmayların dün akşam saatlerinde uçakla Portekiz'e gittiği ve milli futbolcuyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.
BONSERVİSİ VE MAAŞI
Benfica ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeline transferi bitirmesi bekleniyor.
Öte yandan temsilcisi de görüşmelere katılan Aktürkoğlu'nun ise yıllık 5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.
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