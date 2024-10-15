Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak. İki takım, geçen sezon iki organizasyonda da finalde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler salondan mutlu ayrılan taraf olmuştu. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek organizasyonda daha önce Eczacıbaşı 5, Fenerbahçe ise 4 kez mutlu sona ulaşmıştı. İşte, Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı hakkında bilgiler...



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Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.



16 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarında olacak.

