NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor. Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini bulacak. İki takım, geçen sezon iki organizasyonda da finalde karşılaşmış ve sarı-lacivertliler salondan mutlu ayrılan taraf olmuştu. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek organizasyonda daha önce Eczacıbaşı 5, ise 4 kez mutlu sona ulaşmıştı. İşte, Fenerbahçe-Eczacıbaşı voleybol maçı hakkında bilgiler...

BÜYÜK FİNAL

Geçen sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

16 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Salonu’nda oynanacak müsabaka, TRT Spor ekranlarında olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...