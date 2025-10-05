Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı: Maç kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de arka adalesinde kanama tespit edilen kaleci Ederson, Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor maçının kadrosundan çıkarıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kalecinin dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Profesyonel oyuncularımızdan Ederson’un yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

BREZİLYA KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI

Brezilya Futbol Federasyo'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen Ederson'un yerine Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'un dahil edildiği belirtildi.



Açıklamada, “Botafogo'nun eski kalecisi John Victor, sakatlanan Ederson'un yerine ilk kez milli takıma çağrılıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Nottingham Forest'ta forma giyen kaleci John Victor'u, Güney Kore ve Japonya'ya maçlarının kadrosuna dahil etti.” ifadeleri yer aldı.