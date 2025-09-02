Fenerbahçe Ederson'u resmen açıkladı: İşte maaşı!

Fenerbahçe, gece yarısı Türkiye'ye getirdiği yeni transferi Ederson için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimini yaptı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır."

MAAŞINI DUYURDULAR



3+1 yıllık imza atılacak futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 euro ödenecek.

Ederson ile Galatasaray'da ilgilenmiş hatta son aşamaya geldiği iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe'nin daha yüksek bonservisi sonrası işler değişmişti.