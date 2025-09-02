Fenerbahçe Ederson'u resmen açıkladı: İşte maaşı!
Fenerbahçe, Ederson transferini KAP'a bildirdi. Sarı lacivertliler futbolcunun maaşını açıkladı.
Fenerbahçe, gece yarısı Türkiye'ye getirdiği yeni transferi Ederson için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimini yaptı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır."
MAAŞINI DUYURDULAR
3+1 yıllık imza atılacak futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 euro ödenecek.
Ederson ile Galatasaray'da ilgilenmiş hatta son aşamaya geldiği iddia edilmişti. Ancak Fenerbahçe'nin daha yüksek bonservisi sonrası işler değişmişti.
EDERSON'UN CITY PERFORMANSI
Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı
