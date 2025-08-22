Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirdi: 22 milyon euroluk opsiyon

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirdi.

Meksikalı futbolcu bugün sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYONU

Fenerbahçe, West Ham United'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olacak.

Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 2 sezon West Ham forması giydi.