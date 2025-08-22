Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirdi: 22 milyon euroluk opsiyon
Fenerbahçe bir transferi daha noktalamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü ve oyuncuyla anlaştı.
Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirdi.
Meksikalı futbolcu bugün sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek.
KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYONU
Fenerbahçe, West Ham United'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olacak.
Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 2 sezon West Ham forması giydi.
MOURİNHO ÇOK İSTEDİ
Edson'un Fenerbahçe'nin orta saha transferi için öncelikli aday olduğu ve Mourinho'nun yıldız ismi kadrosunda istediği ifade edilmişti.
Ajax günlerinde çıkış yapan Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda 97 kez görev yapmıştı.
