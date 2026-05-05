Fenerbahçe efsanesi, Trabzonspor'a transferi açıkladı. "Benden duyun, hayırlı olsun"
05.05.2026 12:56
Fenerbahçeli futbolcular, Nottingham Forest maçı öncesi hatıra fotoğrafı çektirmişti.
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gidecek isim açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezonun bitimine 2 hafta kala transfer dönemine dair dikkat çeken haberler gelmeye başladı.
Bu sezon zirve yarışında yer alan ekiplerden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu transfer ile ilgili öne çıkan bir açıklama geldi.
FENERBAHÇE EFSANESİ AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Müjdat Yetkiner, sarı-lacivertlilerden bordo-mavililere gidecek futbolcuyu açıkladı.
Fenerbahçe'nin kalecisi Tarık Çetin.
“BENDEN DUYUN, HAYIRLI OLSUN”
Radyogol'e konuşan Yetkiner, "Fenerbahçe Yönetimi, kaleci Ederson’u göklere çıkarırken, Tarık Çetin’in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun; Tarık Çetin, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 4 gol görürken 1 maçta gol yemedi.