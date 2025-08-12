NTV.COM.TR

Fenerbahçe, en fazla Hollanda temsilcilerini yendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u 5 golle mağlup ederken, Hollanda temsilcilerine karşı üstünlüğünü sürdürdü ve 10. kez galibiyet yaşadı.

Fenerbahçe, en fazla Hollanda temsilcilerini yendi

UEFA 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla Devler Ligi'nde play-off turuna kaldı.

Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıktı. Mourinho'nun öğrencileri bugünkü galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı. Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ise 3. galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler PSV ve Twente'ye karşı 3, Ajax'a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, en fazla Hollanda temsilcilerini yendi - 1
Mourinho'dan erteleme yanıtı

Mourinho'dan erteleme yanıtı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...