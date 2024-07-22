"Fenerbahçe En Nesyri ile anlaştı" iddiası

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Faslı forveti uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin En Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ve bu hafta içinde golcü futbolcunun İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Portekizli çalıştırıcının ise En Nesyri ısrarının asıl sebebi oyunu geriden kurararak, çok pas yapıp rakip bölgeye gitme arzusu olduğu kaydedildi.

Nesyri'nin pivot santrfor özelliklerini taşıması nedeniyle bu sistemde kilit rol oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla ile 41 resmi maça çıkan En Nesyri, bu mücadelelerde 20 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.