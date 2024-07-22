NTV.COM.TR’ye geri dön

"Fenerbahçe En Nesyri ile anlaştı" iddiası

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Sevilla forması giyen En Nesyri transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Faslı futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

"Fenerbahçe En Nesyri ile anlaştı" iddiası

, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Faslı forveti uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başardığı öne sürüldü.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin En Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladığı ve bu hafta içinde golcü futbolcunun İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Portekizli çalıştırıcının ise En Nesyri ısrarının asıl sebebi oyunu geriden kurararak, çok pas yapıp rakip bölgeye gitme arzusu olduğu kaydedildi.

Nesyri'nin pivot santrfor özelliklerini taşıması nedeniyle bu sistemde kilit rol oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla ile 41 resmi maça çıkan En Nesyri, bu mücadelelerde 20 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...