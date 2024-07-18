Fenerbahçe, En-Nesyri'den haber bekliyor

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Sevilla ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaştı.

Faslı golcü için ödenecek rakam bonuslarla 20 milyon euroyu aşıyor.

En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

ROMA YA DA FENERBAHÇE

En-Nesyri'den haber bekleyen bir diğer kulüp ise Roma. An itibariyle sarı-lacivertlilerin sunduğu şartlar Serie A ekibinin teklifinden daha yüksek.



Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.