Fenerbahçe En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Youssef En-Nessyri transferi için Sevilla ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.

Bu bedelin 4 sene içerisinde 8 taksite yayılacağı kaydedildi.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2000 yılında 17 milyon euro ile yaptığı Mario Jardel transferini geride bırakarak Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Youssef En-Nesyri’nin transferi için kendisi ve kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile anlaşmaya vardı.



Faslı golcü oyuncu kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Youssef En-Nesyri’ye ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz."